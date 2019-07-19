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19 Temmuz 2019, Cuma
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Williams’tan 1 yıllık imza

Williams’tan 1 yıllık imza

De Colo ve Westermann transferleriyle büyük yankı uyandıran , daha önce anlaşma sağladığı 'a da imza attırdı. öncesi 'de herhangi bir takımla anlaşamayan 'li, sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki 2.03'lük basketboldcu, 3 ve 4 numara pozisyonlarında oynuyor.

De Colo ve Westermann transferleriyle büyük yankı uyandıran , daha önce anlaşma sağladığı 'a da imza attırdı. öncesi 'de herhangi bir takımla anlaşamayan 'li, sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki 2.03'lük basketboldcu, 3 ve 4 numara pozisyonlarında oynuyor.

  1. 19.7.2019
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