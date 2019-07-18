Beni Obra olgunlaştırdı
Fenerbahçe Beko ile kontratını 2022'ye uzatan Luigi Datome, Leggo gazetesine konuştu: "Bütün konsantrasyonum Fenerbahçe'de ve yine burada devam etmek istedim. Elbette, Virtüs'e dönebilseydim çok romantik bir transfer olurdu. Obra, beni 'kazanan' bir oyuncu haline getirdi. Bir insan olarak beni büyüttü ve olgunlaştırdı."
Fenerbahçe Beko ile kontratını 2022'ye uzatan Luigi Datome, Leggo gazetesine konuştu: "Bütün konsantrasyonum Fenerbahçe'de ve yine burada devam etmek istedim. Elbette, Virtüs'e dönebilseydim çok romantik bir transfer olurdu. Obra, beni 'kazanan' bir oyuncu haline getirdi. Bir insan olarak beni büyüttü ve olgunlaştırdı."
- 18.7.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
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