Beni Obra olgunlaştırdı

Fenerbahçe Beko ile kontratını 2022'ye uzatan Luigi Datome, Leggo gazetesine konuştu: "Bütün konsantrasyonum Fenerbahçe'de ve yine burada devam etmek istedim. Elbette, Virtüs'e dönebilseydim çok romantik bir transfer olurdu. Obra, beni 'kazanan' bir oyuncu haline getirdi. Bir insan olarak beni büyüttü ve olgunlaştırdı."