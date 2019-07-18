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18 Temmuz 2019, Perşembe
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Beni olgunlaştırdı

Beni Obra olgunlaştırdı

Beko ile kontratını 2022'ye uzatan , Leggo gazetesine konuştu: "Bütün konsantrasyonum Fenerbahçe'de ve yine burada devam etmek istedim. , 'e dönebilseydim çok romantik bir olurdu. , beni 'kazanan' bir oyuncu haline getirdi. Bir insan olarak beni büyüttü ve olgunlaştırdı."

Beko ile kontratını 2022'ye uzatan , Leggo gazetesine konuştu: "Bütün konsantrasyonum Fenerbahçe'de ve yine burada devam etmek istedim. , 'e dönebilseydim çok romantik bir olurdu. , beni 'kazanan' bir oyuncu haline getirdi. Bir insan olarak beni büyüttü ve olgunlaştırdı."

  1. 18.7.2019
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