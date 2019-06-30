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30 Haziran 2019, Pazar
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Almanya'ya mağlup oldu

Türkiye Almanya'ya 59-17 mağlup oldu

, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Almanya'ya mağlup oldu.

, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Almanya'ya mağlup oldu.

'nın kentinde yapılan şampiyonada Türkiye ile Almanya karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk yarısında sayı kaydedemeyen milli takım, soyunma odasına 41-0 geride gitti. Ay-yıldızlılar, ikinci yarıda 17 sayı bulmasına karşın sahadan 59-17 mağlup ayrıldı.

Şampiyonadaki diğer maçlarda Büyük Britanya, Fransa'yı 66-18, Hollanda ise 'yı 59-36 mağlup etti.

Milliler, şampiyonadaki ikinci maçında yarın ev sahibi Hollanda ile karşılaşacak.

  1. 01.07.2019
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