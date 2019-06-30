İstanbul Cup'ta şampiyon Türkiye - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri İstanbul Cup'ta şampiyon Türkiye

Cup'ta şampiyon

İstanbul Cup'ta şampiyon Türkiye

hazırlıkları kapsamında 'un ev sahipliğini yaptığı özel turnuvadaki final maçında Kore'yi 76-63'lük skorla yenen A , şampiyon oldu.

, Cup'ta Kore'yi 76-63 mağlup ederek turnuvayı birinci sırada tamamladı.

hazırlıkları kapsamında İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı özel turnuvadaki final maçında Kore'yi 76-63'lük skorla yenen A , şampiyon oldu.

Beylikdüzü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final maçında Türkiye, Kore ile karşılaştı. İlk çeyreği 43-28 önde tamamlayan ay yıldızlı ekip mücadeleyi de 76-63 kazanarak şampiyon oldu. Üçüncülük karşılaşmasında ise , 'yı 65-45'lik skorla yendi.

Turnuvada şampiyonluğa ulaşan milli takıma plaketini Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Erhan Durukan takdim etti.

  1. 30.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İstanbul Cup'ta şampiyon Türkiye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN