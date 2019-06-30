Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı özel turnuvadaki final maçında Kore'yi 76-63'lük skorla yenen A Milli Erkek Takımı, şampiyon oldu.
Türkiye, İstanbul Cup'ta Kore'yi 76-63 mağlup ederek turnuvayı birinci sırada tamamladı.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı özel turnuvadaki final maçında Kore'yi 76-63'lük skorla yenen A Milli Erkek Takımı, şampiyon oldu.
Beylikdüzü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen İstanbul Cup final maçında Türkiye, Kore ile karşılaştı. İlk çeyreği 43-28 önde tamamlayan ay yıldızlı ekip mücadeleyi de 76-63 kazanarak şampiyon oldu. Üçüncülük karşılaşmasında ise İran, Rusya'yı 65-45'lik skorla yendi.
Turnuvada şampiyonluğa ulaşan milli takıma plaketini Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Erhan Durukan takdim etti.
- 30.06.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
İstanbul Cup'ta şampiyon Türkiye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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