Liverpool'un uğurlu kenti "İstanbul" – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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'un uğurlu kenti ""

Liverpool'un uğurlu kenti "İstanbul"

Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham ile karşılaşan , Muhammed Salah'ın attığı 2 gol ile Avrupa'nın en büyüğü olmayı başardı. 'da ile karşılaşacak olan Liverpool 2005'de 'da oynadığı finalde kupanın sahibi olmuştu.

Tottenham'ı 2-0 yenip 6. Devler Ligi kupasını kazanan 'da Klopp inanılmaz bir sezon geçirdiklerini söyledi. Alman hoca 14 Ağustos'ta 'da ile yapılacak finali için "İstanbul 2005'te Liverpool'a uğurlu gelmişti. Hikâyemizi devam ettirmeliyiz" dedi.
  1. 3.6.2019
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