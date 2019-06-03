Anadolu Efes farklı kazandı – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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farklı kazandı

Anadolu Efes farklı kazandı

Erkekler yarı final serisi ikinci maçında , 'ı 80-68 skorla mağlup ederek skoru 2-0'a getirdi. Lacivert-beyazlılar hızlı başladığı ilk periyodu 24-14 üstün tamamladı.

Erkekler yarı final serisi ikinci maçında , 'ı 80-68 skorla mağlup ederek skoru 2-0'a getirdi. Lacivert-beyazlılar hızlı başladığı ilk periyodu 24-14 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte de rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Efes, devreye 46-30 önde girdi. Üçüncü periyotta Galatasaray adeta yokları oynadı ve Efes final periyoduna 67-42 üstün girdi. Son çeyrekte de Efes rahat bir oyunla maçı aldı. 3. maç 5 Haziran'da olacak Efes kazanırsa finale çıkacak.

  1. 3.6.2019
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