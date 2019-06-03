Anadolu Efes farklı kazandı
Erkekler Basketbol Ligi yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Galatasaray'ı 80-68 skorla mağlup ederek skoru 2-0'a getirdi. Lacivert-beyazlılar hızlı başladığı ilk periyodu 24-14 üstün tamamladı.
Erkekler Basketbol Ligi yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Galatasaray'ı 80-68 skorla mağlup ederek skoru 2-0'a getirdi. Lacivert-beyazlılar hızlı başladığı ilk periyodu 24-14 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte de rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Efes, devreye 46-30 önde girdi. Üçüncü periyotta Galatasaray adeta yokları oynadı ve Efes final periyoduna 67-42 üstün girdi. Son çeyrekte de Efes rahat bir oyunla maçı aldı. 3. maç 5 Haziran'da olacak Efes kazanırsa finale çıkacak.
- 3.6.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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