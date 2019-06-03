Anadolu Efes farklı kazandı

Erkekler Basketbol Ligi yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Galatasaray'ı 80-68 skorla mağlup ederek skoru 2-0'a getirdi. Lacivert-beyazlılar hızlı başladığı ilk periyodu 24-14 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte de rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Efes, devreye 46-30 önde girdi. Üçüncü periyotta Galatasaray adeta yokları oynadı ve Efes final periyoduna 67-42 üstün girdi. Son çeyrekte de Efes rahat bir oyunla maçı aldı. 3. maç 5 Haziran'da olacak Efes kazanırsa finale çıkacak.