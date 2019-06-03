Fenerbahçe Beko finale çok yakın

Karşılaşmaya iki ekip de pota altından sayılar üreterek başladı. Fenerbahçe Beko, Melli ve Ali Muhammed'in kaydettiği sayılarla 6. dakikayı 8-6 üstün geçti. Kalinic ve Sloukas'la potaya giderek basketler bulan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 17-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iki ekip de kötü hücum ederken, Fenerbahçe Beko, Sinan Güler'in basketiyle 17. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 25-17. Sloukas'ın iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla farkı çift hanelere taşıyan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 34-23 üstün gitti.

İkinci yarıda pota altından sayılar üreten TOFAŞ karşısında Guduric'le dış atışlardan basketler bulan Fenerbahçe Beko, 25. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 48-32. Çabuk toparlanan ve savunmasını sertleştiren Bursa temsilcisi, Barış Ermiş ve Mejia'nın üç sayılık basketleriyle farkı tek hanelere (50-42) indirdi. Serbest atışlardan bulduğu sayılarla sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 56-44 galip durumda girdi.

Son çeyreğe Sinan Güler'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu'nun smacıyla 34. dakikada farkı 16 sayıya (64-48) taşıdı. Savunmada direnci düşen Fenerbahçe Beko karşısında Elegar'ın pota altından Mejia'nın da dış atışlardan kaydettiği sayılarla TOFAŞ, 39. dakikada farkı 4 sayıya (66-62) düşürdü. Sloukas'ın sayısıyla skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 68-64 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde TOFAŞ'ı 68-64 yenerek seride 2-0 öne geçtikleri maçta, kötü atışlar yapıp düşük konsantrasyonla oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, "Rakibin reaksiyonuna hazır olmamız gerekiyor. Çok agresif başladılar. Biz de hücum açısında kötü karalar aldık. Sonra ritmi yakaladık ve normal bir maç oynadık. Maçın sonuna 4 dakika kala 16 sayı öndeydik. Bir rahatlama oldu ve onlar savaşmaya devam edip maçı başa baş duruma getirdiler. 21 top kaybı yaptık. Kötü atışlar kullandık ve düşük konsantrasyonla oynadık. Seride 2-0 öne geçtik. Dinlenip önümüzdeki maça hazırlanacağız. Oyuncularımı bu galibiyet için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

ENE: "OYNADIĞIMIZ TAKIMIN KALİTESİ ORTADA"

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, Fenerbahçe Beko karşısında iyi mücadele ettiklerini ancak kazanamadıklarını belirtti.

Ene, müsabakayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kazansaydık verdiğimiz mücadelenin anlamı olurdu. İyi mücadele ettik ama kazanamadığımız için bir anlamı yok. Oynadığımız takımın kalitesi ortada. Her ne kadar sakat oyuncuları olsa da ritimlerine ayak uydurup maçın içinde kalmak kolay değil. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes dışındaki takımlara oyun kalitemizle karşılık verebiliyoruz. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'le aramızda olan güç farkı bizi oyun düzenimizden çıkartıyor. Bugün biraz daha tempoyu düşürüp kendi basketbolumuzun dışında oynadık. O yüzden ilk yarıda düşük sayı attık. Temponun düşmesiyle Fenerbahçe Beko'yu 68 sayıda tuttuk. Ancak oyunun sonunu iyi değerlendiremedik."

İyi bir sezon geçirdiklerini aktaran Orhun Ene, "Burada amacımız tecrübe kazanıp basketbolumuzu geliştirmek. Herkes bizim geçen seneki kadromuzu düşünüyor. Bu sene o derinliği yakalayamadık. Bugünkü mücadelemizi Bursa'da ortaya koyabilirsek belki orada oyunun içinde kalıp kazanmayı becerebiliriz. Arayı iyi geçirip basketbolseverlere iyi basketbol izlettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.