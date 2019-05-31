İkinci finalist belli oluyor – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
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İkinci finalist belli oluyor

İkinci finalist belli oluyor

1. Ligi'nde Ormanspor ile play-off yarı final beşinci ve karşı karşıya gelecek. Finale çıkan ekip İTÜ Basket'le karşılaşacak

1. Ligi'nde Ormanspor ile play-off yarı final beşinci ve karşı karşıya gelecek. 16.00'daki karşılaşmada kazanan, finalde İTÜ Basket'le karşılaşacak ve 'un ardından Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci ekip belli olacak.
  1. 31.5.2019
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