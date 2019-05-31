İkinci finalist belli oluyor

TürkiyeBasketbol 1. Ligi'nde OGM Ormanspor ile Konyaspor play-off yarı final beşinci ve son maçında karşı karşıya gelecek. 16.00'daki karşılaşmada kazanan, finalde İTÜ Basket'le karşılaşacak ve Bursaspor'un ardından Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci ekip belli olacak.
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