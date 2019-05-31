Avrupa Ligi’ne iki bilet kaldı
Gelecek sezon 18 takımla oynanacak THY Avrupa Ligi'nde boy gösterecek ekipler netleşmeye başladı. Son olarak Kızılyıldız ve Khimki Moskova'nın katılma hakkı elde ettiği organizasyona iki bilet kaldı.
Gelecek sezon 18 takımla oynanacak THY Avrupa Ligi'nde boy gösterecek ekipler netleşmeye başladı. Son olarak Kızılyıldız ve Khimki Moskova'nın katılma hakkı elde ettiği organizasyona iki bilet kaldı. Almanya'da Münih dışında en iyi dereceyi alan takım ve Wild Card verilecek bir ekip, gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
- 31.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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