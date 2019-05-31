Avrupa Ligi’ne iki bilet kaldı – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
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’ne iki bilet kaldı

Avrupa Ligi’ne iki bilet kaldı

Gelecek sezon 18 takımla oynanacak 'nde boy gösterecek ekipler netleşmeye başladı. Son olarak Kızılyıldız ve Khimki 'nın katılma hakkı elde ettiği organizasyona iki bilet kaldı.

Gelecek sezon 18 takımla oynanacak 'nde boy gösterecek ekipler netleşmeye başladı. Son olarak Kızılyıldız ve Khimki 'nın katılma hakkı elde ettiği organizasyona iki bilet kaldı. 'da Münih dışında en iyi dereceyi alan takım ve Wild Card verilecek bir ekip, gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
  1. 31.5.2019
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