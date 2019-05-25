Simon iki yıl daha Efes’te – Fotomaç – 25 Mayıs 2019
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Simon iki yıl daha Efes’te

Simon iki yıl daha Efes’te

, Hırvat guardı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

, Hırvat guardı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 34 yaşındaki yıldız, bu sezon 37 maçta 9,4 sayı, 3,2 ribaunt ve 2,8 asist ortalamaları ile mücadele etti. Lacivert-beyazlılar, geçtiğimiz gün ve Bryant Dunston'a da ikişer yıllık imza attırmıştı.

  1. 25.5.2019
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