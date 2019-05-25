Simon iki yıl daha Efes’te
Anadolu Efes, Hırvat guardı Krunoslav Simon ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Anadolu Efes, Hırvat guardı Krunoslav Simon ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 34 yaşındaki yıldız, bu sezon 37 maçta 9,4 sayı, 3,2 ribaunt ve 2,8 asist ortalamaları ile mücadele etti. Lacivert-beyazlılar, geçtiğimiz gün Ergin Ataman ve Bryant Dunston'a da ikişer yıllık imza attırmıştı.
- 25.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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