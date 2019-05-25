Potada heyecan sürüyor – Fotomaç – 25 Mayıs 2019
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Potada heyecan sürüyor

Potada heyecan sürüyor

'nde play-off devam ediyor.

'nde play-off devam ediyor. 15.15'te , ilk karşılaşmada 79-61 yendiği 'e konuk olacak. Banvit'i 81-72 mağlup eden A. Efes ise 17.30'da ikinci maça çıkacak. Maçlar Tivibu Spor'dan yayınlanacak.

  1. 25.5.2019
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