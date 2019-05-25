Potada heyecan sürüyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek finali devam ediyor. 15.15'te Galatasaray, ilk karşılaşmada 79-61 yendiği Gaziantep'e konuk olacak. Banvit'i 81-72 mağlup eden A. Efes ise 17.30'da ikinci maça çıkacak. Maçlar Tivibu Spor'dan yayınlanacak.