Turgay Demirel yeniden FIBA Avrupa Başkanı seçildi
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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yeniden Avrupa Başkanı seçildi

Turgay Demirel yeniden FIBA Avrupa Başkanı seçildi

EuroCup, EuroLeague Kadınlar ve EuroChallenge dahil olmak üzere Avrupa’nın en büyük profesyonel liglerini yöneten, Avrupa basketbolunun resmi yönetim organı olan Avrupa'nın 'nda yeniden başkan olarak seçildi.

, 2014 yılının ardından yeniden Avrupa başkanlığına seçildi.

EuroCup, EuroLeague Kadınlar ve EuroChallenge dahil olmak üzere Avrupa'nın en büyük profesyonel liglerini yöneten, Avrupa basketbolunun resmi yönetim organı olan FIBA Avrupa'nın 'nda Turgay Demirel yeniden başkan olarak seçildi.

Daha öncesinde 2014'te Münih'te gerçekleştirilen FIBA Avrupa Genel Kurulu'nda 8 oya karşı 40 oyla başkan olarak seçilen Turgay Demirel, bu göreve getirilen ilk Türk başkan olma ünvanına sahip olmuştu.

Turgay Demirel TBF Başkanı olarak 1992'de görev aldı ve geride kalan 22 yıl içinde üst üste altı defa başkan olarak seçildi. Turgay Demirel'in başkanlığı döneminde A Milli Erkek Takımı Türkiye'de düzenlenen 2010 FIBA Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı ve A Milli Kadın Basketbol Takımı 2012 Olimpiyatları'nı beşinci olarak tamamladı.

Turgay Demirel 2019-2023 döneminde FIBA Avrupa Başkanı olarak görev yapacak.

  1. 25.05.2019
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