Raptors önde – Fotomaç – 25 Mayıs 2019
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Raptors önde

Raptors önde

finalinde 'ı 105-99 mağlup eden , 2-0 geriye düştüğü seride 3-2 öne geçerek avantaj yakaladı.

finalinde 'ı 105-99 mağlup eden , 2-0 geriye düştüğü seride 3-2 öne geçerek avantaj yakaladı. Raptors'ta Kawhi Leonard 35 sayı, 9 asist ve 7 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı.

  1. 25.5.2019
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