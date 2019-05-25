Raptors önde
NBA Doğu Konferansı finalinde Milwaukee Bucks'ı 105-99 mağlup eden Toronto Raptors, 2-0 geriye düştüğü seride 3-2 öne geçerek avantaj yakaladı.
NBA Doğu Konferansı finalinde Milwaukee Bucks'ı 105-99 mağlup eden Toronto Raptors, 2-0 geriye düştüğü seride 3-2 öne geçerek avantaj yakaladı. Raptors'ta Kawhi Leonard 35 sayı, 9 asist ve 7 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı.
- 25.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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