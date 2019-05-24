Krunoslav Simon 2 yıl daha Anadolu Efes'te

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon Anadolu Efes forması ile 37 karşılaşmada görev yapan Simon, maç başına 9,4 sayı, 3,2 ribaunt ve 2,8 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Hırvat oyuncu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise 17 müsabakada 12,2 sayı, 3,8 ribaunt ve 2,6 asist ortalamalarıyla oynadı.

Anadolu Efes, dün de başantrenör Ergin Ataman ve ABD'li oyuncu Bryant Dunston ile ikişer yıllık sözleşme imzalamıştı.



