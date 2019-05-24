Krunoslav Simon 2 yıl daha Anadolu Efes'te
Anadolu Efes, Hırvat basketbolcu Krunoslav Simon ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Simon'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar Anadolu Efes forması giyececeği belirtildi.
THY Avrupa Ligi'nde bu sezon Anadolu Efes forması ile 37 karşılaşmada görev yapan Simon, maç başına 9,4 sayı, 3,2 ribaunt ve 2,8 asist ortalamaları ile mücadele etti.
Hırvat oyuncu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise 17 müsabakada 12,2 sayı, 3,8 ribaunt ve 2,6 asist ortalamalarıyla oynadı.
Anadolu Efes, dün de başantrenör Ergin Ataman ve ABD'li oyuncu Bryant Dunston ile ikişer yıllık sözleşme imzalamıştı.
- 24.05.2019
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Beşiktaş'ta Fikret Orman Ryan Babel’i istemedi!
Toplam 2
Yorum
mıstık q7 varken bankamatik sakatlıgı olan babele gerekyok gerçek bjk q7
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Beşiktaş'ta Fikret Orman Ryan Babel’i istemedi!
Toplam 2
Yorum
thebarbaros türk takımlarını sömüren bu tür paragöz sahtekârları, sadece beşiktaş değil bütün takımlar reddedebilmeli.
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Kamil Ahmet ile 2 yıl daha
Toplam 1
Yorum
mehmet çok büyük hata kamil oynadığı tüm maçlarda hatalı gol yenmesine neden oldu 2. lig seviyesinde kademeden anlamıyor batuhanda aynı yazık olmu
Krunoslav Simon 2 yıl daha Anadolu Efes'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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