Anadolu Efes Banvit deplasmanında
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, yarın deplasmanda Banvit ile karşı karşıya gelecek.
Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.
Anadolu Efes, iki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseldiği eşleşmedeki ilk maçı evinde 81-72'lik skorla kazanmıştı.
Lacivert-beyazlı takım, yarınki maçı kazanması halinde yarı finale çıkacak. Banvit'in galibiyeti durumunda ise yarı finale çıkacak takım, 28 Mayıs Salı günü İstanbul'da oynanacak üçüncü müsabaka sonucunda belli olacak.
- 24.05.2019
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