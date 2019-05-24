Anadolu Efes Banvit deplasmanında
24 Mayıs 2019, Cuma
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deplasmanında

Anadolu Efes Banvit deplasmanında

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında , yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.

, iki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseldiği eşleşmedeki ilk maçı evinde 81-72'lik skorla kazanmıştı.

Lacivert-beyazlı takım, yarınki maçı kazanması halinde yarı finale çıkacak. Banvit'in galibiyeti durumunda ise yarı finale çıkacak takım, 28 Mayıs Salı günü İstanbul'da oynanacak üçüncü müsabaka sonucunda belli olacak.

  1. 24.05.2019
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