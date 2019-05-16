Final Four'da Türk derbisi

THY Euroleague Final Four ilk maçında yarın Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşılaşacak. Karşılaşma TSİ 19.00'da Fernando Buesa Arena'da oynanacak.

Turu geçen takım yine yarın TSİ 22.00'de oynanacak CSKA Moskova - Real Madrid maçının galibiyle 19 Mayıs Pazar günü Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek.



FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Sarı-lacivertliler, Turkish Airlines Euroleague 2018-19 sezonunda normal sezonu 25 galibiyet ve 5 yenilgiyle lider bitirdi. Fenerbahçe, Euroleague güncel formatında normal sezonda en yüksek galibiyet sayısına ulaşan takım olurken, Play-off'ta da Zalgiris Kaunas'ı 3-1 ile geçerek üst üste beşinci kez Final-Four bileti aldı.?



FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ EKSİKLER

Fenerbahçe Beko'da Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome, sakatlıkları nedeniyle Final-Four maçlarında forma giyemeyecek. Joffrey Lauvergne takımla birlikte Vitoria'ya seyahat ederken, Gigi Datome ise kafileye perşembe akşamı dahil olacak. Yine takımla birlikte Vitoria'ya seyahat eden Jan Vesely ve Nikola Kalinic'in durumları ise maç saatinde belli olacak.



ANADOLU EFES 18 YIL SONRA

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Anadolu Efes'in kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Shane Larkin, Vasilije Micic, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer, Rodrigue Beaubois, Mustafa Kurtuldum

Forvetler: James Anderson, Krunoslav Simon, Onuralp Bitim, Birkan Batuk, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Brock Motum, Adrien Moerman



PİVOTLAR: BRYANT DUNSTON, SERTAÇ ŞANLI, TİBOR PLEİSS

Anadolu Efes, Euroleague 2018-19 sezonunda normal sezonu 20 galibiyet ve 10 yenilgiyle beşinci sırada bitirdi. Lacivert-beyazlılar, Play-off turunda ise Barcelona Lassa'yı 3-2 ile geçerek 18 yıl aranın ardından Final-Four bileti almış oldu.

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile Euroleague kulvarında oynadığı 12 maçın 10'unu kazandı. İki ekip arasında oynanan Euroleague maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



2018-19 FENERBAHÇE BEKO 84-66 ANADOLU EFES

2018-19 Anadolu Efes 89-83 Fenerbahçe Beko

2017-18 Anadolu Efes 84 - 89 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 Fenerbahçe Doğuş 81 - 70 Anadolu Efes

2016-17 Anadolu Efes 80 - 77 Fenerbahçe

2016-17 Fenerbahçe 88 - 80 Anadolu Efes

2015-16 Fenerbahçe 90 - 86 Anadolu Efes

2015-16 Anadolu Efes 73 - 77 Fenerbahçe

2014-15 Fenerbahçe Ülker 83 - 72 Anadolu Efes

2014-15 Anadolu Efes 71 - 77 Fenerbahçe Ülker

2013-14 Fenerbahçe Ülker 84 - 65 Anadolu Efes

2013-14 Efes 63 - 71 Fenerbahçe Ülker

İki takım bu sezon şu ana dek 6 maçta karşılaştı. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, bu maçlarda 3'er galibiyet elde etti.