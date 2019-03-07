Yabancı sayısı düşsün – Fotomaç – 07 Mart 2019
07 Mart 2019, Perşembe
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Yabancı sayısı düşsün

Yabancı sayısı düşsün

Başkanı , basketboldaki yabancı sayısının azalması gerektiğini bildirdi

Erkekler 'ni geçen yıl finalde F.Bahçe'ye kaybederek ikinci olan 'ta Başkan , önemli açıklamalarda bulundu. TOFAŞ markasının geçen sene 50. yılını tamamladığını kulübün de 45. yılını bitirdiğini belirten Eroldu, basketbolun önemli bir endüstri olduğunun altını çizdi. Eroldu, "Sonuçta elbette biri kazanacak, biri kaybedecek. İyi rekabet basketbolun değerini etkiliyor. Liglerde rekabetin 1-2 takım arasında geçmesi kötü. Bu sorun bizde, Yunanistan'da ve İspanya'da da var. Türkiye'de ivmenin artması için yabancı kuralı 3 veya 4'e indirilebilir. Ayrıca mali disiplin çok önemli. Bilet geliri oldukça kısıtlı. Federasyon ile ortak bir planda çalışıyoruz" dedi.
  1. 7.3.2019
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