Warriors, Bogut ile anlaştı – Fotomaç – 06 Mart 2019
06 Mart 2019, Çarşamba
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Warriors, Bogut ile anlaştı

Warriors, Bogut ile anlaştı

Amerikan () takımlarından , Avustralyalı pivot ile sözleşme imzaladı.

Amerikan () takımlarından , Avustralyalı pivot ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018'in mayıs ayından bu yana ülkesinin Sydney Kings takımında forma giyen 34 yaşındaki Bogut ile anlaşma sağlandığı belirtilirken, sözleşmenin süresine dair bilgi verilmedi.

2005 NBA Draftı'nda 'ın ilk sıradan seçtiği Bogut, 13 sezonluk kariyerinde Bucks'ın yanı sıra Golden State Warriors, , ve 'ta oynadı.

Warriors formasıyla 2015'te şampiyonluk yaşayan Bogut, NBA'de 9,8 sayı, 8,7 ribaunt, 2,2 asist ve 1,6 blok ortalamaları yakaladı.

  1. 07.03.2019
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