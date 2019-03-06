Warriors, Bogut ile anlaştı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Golden State Warriors, Avustralyalı pivot Andrew Bogut ile sözleşme imzaladı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Golden State Warriors, Avustralyalı pivot Andrew Bogut ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2018'in mayıs ayından bu yana ülkesinin Sydney Kings takımında forma giyen 34 yaşındaki Bogut ile anlaşma sağlandığı belirtilirken, sözleşmenin süresine dair bilgi verilmedi.
2005 NBA Draftı'nda Milwaukee Bucks'ın ilk sıradan seçtiği Bogut, 13 sezonluk kariyerinde Bucks'ın yanı sıra Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Lakers'ta oynadı.
Warriors formasıyla 2015'te şampiyonluk yaşayan Bogut, NBA'de 9,8 sayı, 8,7 ribaunt, 2,2 asist ve 1,6 blok ortalamaları yakaladı.
- 07.03.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
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