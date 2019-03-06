Banvit Bamberg deplasmanından çıkamadı!
Banvit Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Brose Bamberg ekibine 81-79 yenildi.
Banvit Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Brose Bamberg ekibine 81-79 yenildi.
Bamberg kentindeki Brose Arena'da oynanan karşılaşmada ilk periyodu 23-18 geride kapatan Banvit, soyunma odasına 46-45 önde gitti.
Banvit üçüncü çeyreği de 66-64 üstün geçerken, Alman ekibi son periyotta daha iyi bir performans sergiledi ve müsabakayı 81-79 kazandı.
Karşılaşmanın rövanşı, 13 Mart Çarşamba günü Bandırma'da oynanacak.
- 07.03.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
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