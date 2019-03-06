Banvit Bamberg deplasmanından çıkamadı! – Fotomaç – 06 Mart 2019
06 Mart 2019, Çarşamba
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Banvit Bamberg deplasmanından çıkamadı!

Banvit Bamberg deplasmanından çıkamadı!

, son 16 turu ilk maçında konuk olduğu 'nın ekibine yenildi.

, son 16 turu ilk maçında konuk olduğu 'nın ekibine yenildi.

Bamberg kentindeki Brose Arena'da oynanan karşılaşmada ilk periyodu 23-18 geride kapatan Banvit, soyunma odasına 46-45 önde gitti.

Banvit üçüncü çeyreği de 66-64 üstün geçerken, Alman ekibi son periyotta daha iyi bir performans sergiledi ve müsabakayı 81-79 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı, 13 Mart Çarşamba günü Bandırma'da oynanacak.

  1. 07.03.2019
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