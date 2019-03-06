Beşiktaş Sompo Japan Fransa'dan eli boş döndü
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turun ilk maçında Fransız kulübü Nanterre'ye 68-59 yenildi.
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turun ilk maçında Fransız kulübü Nanterre'ye 68-59 yenildi.
Nanterre kentindeki Maurice Thorez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, Beşiktaş'ın 18-16 üstünlüğüyle tamamlandı. Fakat ev sahibi ekip, soyunma odasında 34-27 önde gitti.
Son periyoda 8 sayı farkla (53-45) önde giren Nanterre, sahadan 68-59 galip ayrıldı.
Çeyrek finale yükselen takım, 12 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak rövanşın ardından belli olacak.
- 07.03.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
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