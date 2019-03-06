Beşiktaş Sompo Japan Fransa'dan eli boş döndü – Fotomaç – 06 Mart 2019
06 Mart 2019, Çarşamba
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Beşiktaş Sompo Japan Fransa'dan eli boş döndü

Beşiktaş Sompo Japan Fransa'dan eli boş döndü

, son 16 turun ilk maçında Fransız kulübü Nanterre'ye 68-59 yenildi.

, son 16 turun ilk maçında Fransız kulübü Nanterre'ye 68-59 yenildi.

Nanterre kentindeki Maurice Thorez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, Beşiktaş'ın 18-16 üstünlüğüyle tamamlandı. Fakat ev sahibi ekip, soyunma odasında 34-27 önde gitti.

Son periyoda 8 sayı farkla (53-45) önde giren Nanterre, sahadan 68-59 galip ayrıldı.

Çeyrek finale yükselen takım, 12 Mart Salı günü 'da oynanacak rövanşın ardından belli olacak.

  1. 07.03.2019
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