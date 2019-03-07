Pınar Karşıyaka tur için ümitli
Başantrenör Dirk Bauermann: "Evimize iyi bir sonuçla dönmemiz bizim için iyi bir şans"
Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Letonya'nın Ventspils ekibine deplasmanda 78-76 yenilen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Dirk Bauermann, "Evimize iyi bir sonuçla dönmemiz bizim için iyi bir şans." dedi.
Bauermann, yaptığı açıklamada, Ventspils'i galibiyetten dolayı tebrik etti. Müsabakayı 2 sayı farkla kaybettiklerini hatırlatan Bauermann, "Evimize iyi bir sonuçla dönmemiz bizim için iyi bir şans. Kazanmalıydık, kazanamadık ama 80 dakikalık bir maçın ilk yarısını 2 sayı farkla kaybettik. İkinci maçta kendi evimizde, taraftarımızın önünde oynayacağız. Yine de zorlu bir maç olacak." ifadelerini kullandı.
Pınar Karşıyaka, rövanş maçında rakibini 13 Mart Çarşamba günü İzmir'de konuk edecek.
Pınar Karşıyaka-Ventspils eşleşmesinin galibinin çeyrek finalde karşılaşacağı rakibin belli olacağı mücadelenin ilk maçında İtalyan ekibi Dinamo Sassari, Hollanda'da ZZ Leiden'i 97-93 mağlup etti.
- 07.03.2019
- Güncelleme: 07.03.2019 11:03
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Fenerbahçe'den Samatta harekatı! Mbwana Samatta kimdir?
Toplam 3
Yorum
fb düşer fb yi Yüce Allahdan başka hiç kimse kümeden kurtaramaz. maçlar ilerledikçe göreceksiniz.
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Fenerbahçe'den Samatta harekatı! Mbwana Samatta kimdir?
Toplam 3
Yorum
diaggggnneeeeeeeee diagne gs ı çok güçlendirrdi, hareket getirdi, gs eski gs değil, ezer geçer. diagne bir de gol atmaya başlarsa gerisini siz düşünün
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Tolgay Arslan Ali Koç’u geçti!
Toplam 6
Yorum
tabi düşerler diagne galatasarayı çok güçlendirdi. fb tabiki düşer. fb bir diagne yok, bir muslera yok, bir fernando yok, bir belhanda yok, bir fepuli yok
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