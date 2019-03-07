Pınar Karşıyaka tur için ümitli
07 Mart 2019, Perşembe
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tur için ümitli

Pınar Karşıyaka tur için ümitli

Başantrenör : "Evimize iyi bir sonuçla dönmemiz bizim için iyi bir şans"

Basketbolda Erkekler FIBA son 16 turu ilk maçında 'nın Ventspils ekibine deplasmanda 78-76 yenilen 'nın başantrenörü , "Evimize iyi bir sonuçla dönmemiz bizim için iyi bir şans." dedi.

Bauermann, yaptığı açıklamada, Ventspils'i galibiyetten dolayı tebrik etti. Müsabakayı 2 sayı farkla kaybettiklerini hatırlatan Bauermann, "Evimize iyi bir sonuçla dönmemiz bizim için iyi bir şans. Kazanmalıydık, kazanamadık ama 80 dakikalık bir maçın ilk yarısını 2 sayı farkla kaybettik. İkinci maçta kendi evimizde, taraftarımızın önünde oynayacağız. Yine de zorlu bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Pınar Karşıyaka, rövanş maçında rakibini 13 Mart Çarşamba günü 'de konuk edecek.

Pınar Karşıyaka-Ventspils eşleşmesinin galibinin çeyrek finalde karşılaşacağı rakibin belli olacağı mücadelenin ilk maçında İtalyan ekibi Dinamo Sassari, 'da ZZ Leiden'i 97-93 mağlup etti.

  1. 07.03.2019
  2. Güncelleme: 07.03.2019 11:03
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