Pınar Karşıyaka Ventspils'e kaybetti – Fotomaç – 06 Mart 2019
06 Mart 2019, Çarşamba
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Ventspils'e kaybetti

Pınar Karşıyaka Ventspils'e kaybetti

Basketbol Takımı, Erkekler son 16 turu ilk maçında 'nın Ventspils ekibine deplasmanda yenildi.

Basketbol Takımı, Erkekler son 16 turu ilk maçında 'nın Ventspils ekibine deplasmanda yenildi.

Ventspils kentindeki Olimpiyat Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 17-16 üstün geçen Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 40-39 geride gitti.

Pınar Karşıyaka maçın üçüncü çeyreğini de 63-59 önde bitirirken, ev sahibi takım son periyottaki etkili oyunuyla salondan 78-76 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı 13 Mart Çarşamba günü 'de oynayacak.

  1. 06.03.2019
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