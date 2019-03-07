Ergin Ataman: "Barcelona'da kaybettiğimiz maçın rövanşını almamız gerekiyor"
07 Mart 2019, Perşembe
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: "'da kaybettiğimiz maçın rövanşını almamız gerekiyor"

Ergin Ataman: "Barcelona'da kaybettiğimiz maçın rövanşını almamız gerekiyor"

: " Lassa'nın çok tecrübeli bir antrenörü ve her pozisyonda yıldızlar ile dolu bir kadrosu var. Son haftalarda müthiş bir çıkış yakaladılar"

Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın Lassa'yı konuk edecek 'in başantrenörü , İspanyol ekibinden rövanşı almak istediklerini bildirdi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ataman, Barcelona Lassa'nın son maçlarda çıkışa geçtiğini aktardı.

İspanyol ekibinin güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan tecrübeli başantrenör, şunları kaydetti:

"Barcelona Lassa'nın çok tecrübeli bir antrenörü ve her pozisyonda yıldızlar ile dolu bir kadrosu var. Son haftalarda müthiş bir çıkış yakaladılar. Barcelona Lassa ile aynı puandayız. Her zamanki gibi taraftarımız ile bütünleşerek maçı büyük bir ile oynamamız, sert savunma yaparak ve akıllı hücum ederek mutlaka Barcelona'da kaybettiğimiz maçın rövanşını almamız gerekiyor."

Lacivert-beyazlı ekibin Avustralyalı basketbolcusu Brock Motum ise çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Play-off'lara en az dördüncü sıradan yükselmek istiyoruz. Barcelona Lassa, son dönemde çok iyi oynuyor. Maçın başından sonuna kadar savaşmaya hazır olmalıyız ve 40 dakika boyunca sert basketbol oynamalıyız. Müthiş taraftarımızın her zamanki gibi bize destek olarak ekstra enerji vermesine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

  1. 07.03.2019
  2. Güncelleme: 07.03.2019 12:15
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