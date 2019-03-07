Ergin Ataman: "Barcelona'da kaybettiğimiz maçın rövanşını almamız gerekiyor"
Ergin Ataman: "Barcelona Lassa'nın çok tecrübeli bir antrenörü ve her pozisyonda yıldızlar ile dolu bir kadrosu var. Son haftalarda müthiş bir çıkış yakaladılar"
THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın Barcelona Lassa'yı konuk edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, İspanyol ekibinden rövanşı almak istediklerini bildirdi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ataman, Barcelona Lassa'nın son maçlarda çıkışa geçtiğini aktardı.
İspanyol ekibinin güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan tecrübeli başantrenör, şunları kaydetti:
"Barcelona Lassa'nın çok tecrübeli bir antrenörü ve her pozisyonda yıldızlar ile dolu bir kadrosu var. Son haftalarda müthiş bir çıkış yakaladılar. Barcelona Lassa ile aynı puandayız. Her zamanki gibi taraftarımız ile bütünleşerek maçı büyük bir enerji ile oynamamız, sert savunma yaparak ve akıllı hücum ederek mutlaka Barcelona'da kaybettiğimiz maçın rövanşını almamız gerekiyor."
Lacivert-beyazlı ekibin Avustralyalı basketbolcusu Brock Motum ise çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Play-off'lara en az dördüncü sıradan yükselmek istiyoruz. Barcelona Lassa, son dönemde çok iyi basketbol oynuyor. Maçın başından sonuna kadar savaşmaya hazır olmalıyız ve 40 dakika boyunca sert basketbol oynamalıyız. Müthiş taraftarımızın her zamanki gibi bize destek olarak ekstra enerji vermesine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
- 07.03.2019
- Güncelleme: 07.03.2019 12:15
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Fenerbahçe'den Samatta harekatı! Mbwana Samatta kimdir?
Toplam 3
Yorum
fb düşer fb yi Yüce Allahdan başka hiç kimse kümeden kurtaramaz. maçlar ilerledikçe göreceksiniz.
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Fenerbahçe'den Samatta harekatı! Mbwana Samatta kimdir?
Toplam 3
Yorum
diaggggnneeeeeeeee diagne gs ı çok güçlendirrdi, hareket getirdi, gs eski gs değil, ezer geçer. diagne bir de gol atmaya başlarsa gerisini siz düşünün
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Tolgay Arslan Ali Koç’u geçti!
Toplam 6
Yorum
tabi düşerler diagne galatasarayı çok güçlendirdi. fb tabiki düşer. fb bir diagne yok, bir muslera yok, bir fernando yok, bir belhanda yok, bir fepuli yok
Ergin Ataman: "Barcelona'da kaybettiğimiz maçın rövanşını almamız gerekiyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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