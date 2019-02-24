Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
24 Şubat 2019, Pazar
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Türkiye liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

'nde ve Türkiye 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

'nde ve Türkiye 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Galatasaray-Bellona Basketbol: 75-69

BOTAŞ-İzmit Belediyespor: 76-53

Üniversitesi-OGM Ormanspor: 63-88

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol: 68-73

Canik Belediyespor-Beşiktaş: 83-124

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Bandırma Kırmızı-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 90-97

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 79-58

  1. 24.02.2019
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