Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Galatasaray-Bellona Kayseri Basketbol: 75-69
BOTAŞ-İzmit Belediyespor: 76-53
İstanbul Üniversitesi-OGM Ormanspor: 63-88
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol: 68-73
Canik Belediyespor-Beşiktaş: 83-124
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Bandırma Kırmızı-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 90-97
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 79-58
- 24.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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