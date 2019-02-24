2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
24 Şubat 2019, Pazar
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2019 Avrupa Elemeleri

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Basketbolda 2019 Avrupa Elemeleri 2. turunda 6. hafta maçları başladı.

Çin'de düzenlenecek 'na katılacak takımların belirlendiği K ve L gruplarının son hafta maçları oynandı.

Finlandiya'yı 91-76 yenen Rusya, K Grubu ikincisi, 'i 97-76 mağlup eden Sırbistan ise L Grubu üçüncüsü olarak son hafta maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

K Grubu'nda Fransa, Rusya, Çekya, L Grubu'nda Yunanistan, Almanya ve Sırbistan, Dünya Kupası'na katılan takımlar oldu.

Yarınki maçlarla sona erecek elemelerde alınan sonuçlar şöyle:

Rusya-Finlandiya: 91-76

Sırbistan-İsrail: 97-76

Gürcistan-Estonya: 77-84

Fransa-Çekya: 82-66

Bosna Hersek-Bulgaristan: 87-67

Almanya-Yunanistan: 63-69

  1. 24.02.2019
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