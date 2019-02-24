2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turunda 6. hafta maçları başladı.
Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılacak takımların belirlendiği Avrupa elemelerinde K ve L gruplarının son hafta maçları oynandı.
Finlandiya'yı 91-76 yenen Rusya, K Grubu ikincisi, İsrail'i 97-76 mağlup eden Sırbistan ise L Grubu üçüncüsü olarak son hafta maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
K Grubu'nda Fransa, Rusya, Çekya, L Grubu'nda Yunanistan, Almanya ve Sırbistan, Dünya Kupası'na katılan takımlar oldu.
Yarınki maçlarla sona erecek elemelerde alınan sonuçlar şöyle:
Rusya-Finlandiya: 91-76
Sırbistan-İsrail: 97-76
Gürcistan-Estonya: 77-84
Fransa-Çekya: 82-66
Bosna Hersek-Bulgaristan: 87-67
Almanya-Yunanistan: 63-69
- 24.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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