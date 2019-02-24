Ormanspor deplasmanda güldü
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda İstanbul Üniversitesi'ni 88-63 yendi.
Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü
Hakemler: Ergin Sarı, Abdullah İlik, Dorukhan Kalyoncu
İstanbul Üniversitesi: Yasemin Güneş 17, Feride Şevval Akalan 8, Gülse Uğur 12, Fall 2, Waykins 14, Hande Güven 4, Eylül Minez 2, Meltem Topaloğlu 2, Kardelen Gezgin 2, Şuğranur Hatice Sönmez
OGM Ormanspor: Damla Gezgin 6, Nilay Kartaltepe 11, Naile Çırak 7, Ruzickova 23, Copper 21, Dilan Aşkın 5, Ladin Özel 2, Özge Kavurmacıoğlu 3, Miray Şahin 8, Havanur Yılmaz 2
1. Periyot: 19-15
Devre: 34-36
3. Periyot: 45-60
- 24.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Ormanspor deplasmanda güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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