Ormanspor deplasmanda güldü
24 Şubat 2019, Pazar
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Ormanspor deplasmanda güldü

Ormanspor deplasmanda güldü

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda 'ni 88-63 yendi.

Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü

Hakemler: Ergin Sarı, Abdullah İlik, Dorukhan Kalyoncu

: Yasemin Güneş 17, Feride Şevval Akalan 8, Gülse Uğur 12, Fall 2, Waykins 14, Hande Güven 4, Eylül Minez 2, Meltem Topaloğlu 2, Kardelen Gezgin 2, Şuğranur Hatice Sönmez

OGM Ormanspor: Damla Gezgin 6, Nilay Kartaltepe 11, Naile Çırak 7, Ruzickova 23, Copper 21, Dilan Aşkın 5, Ladin Özel 2, Özge Kavurmacıoğlu 3, Miray Şahin 8, Havanur Yılmaz 2

1. Periyot: 19-15

Devre: 34-36

3. Periyot: 45-60

  1. 24.02.2019
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