Beşiktaş'tan deplasmanda büyük fark
24 Şubat 2019, Pazar
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'tan deplasmanda büyük fark

Beşiktaş'tan deplasmanda büyük fark

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında , deplasmanda Canik Belediyespor'u 124-83 yendi.

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Uğur Özen, Mustafa Akıllıoğlu, Alper Elçikoca

Canik Belediyespor: Betül Kutlu 6, 19, Dilara Tongar 13, Deniz Çolakoğlu 11, Candide Öztürk 12, James 22, Neslin Demir

: Epoua 15, Melek Uzunoğlu 15, Mitchell 30, Hilal Bayraktar 4, Bahar Yapar 14, Esra Erden Atacan 5, Bahar Çağlar 4, Akhator 11, Nurcan Ceren Ciğerci 10, Egesu Kurtyemez 8, Mircheva 8

1. periyot: 16-35

Devre: 45-69

3. periyot: 62-92

  1. 24.02.2019
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