Beşiktaş'tan deplasmanda büyük fark
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Canik Belediyespor'u 124-83 yendi.
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Uğur Özen, Mustafa Akıllıoğlu, Alper Elçikoca
Canik Belediyespor: Betül Kutlu 6, Gülşah Duman 19, Dilara Tongar 13, Deniz Çolakoğlu 11, Candide Öztürk 12, James 22, Neslin Demir
Beşiktaş: Epoua 15, Melek Uzunoğlu 15, Mitchell 30, Hilal Bayraktar 4, Bahar Yapar 14, Esra Erden Atacan 5, Bahar Çağlar 4, Akhator 11, Nurcan Ceren Ciğerci 10, Egesu Kurtyemez 8, Mircheva 8
1. periyot: 16-35
Devre: 45-69
3. periyot: 62-92
- 24.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Beşiktaş'tan deplasmanda büyük fark haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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