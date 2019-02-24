BOTAŞ'tan farklı galibiyet
24 Şubat 2019, Pazar
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'tan farklı galibiyet

BOTAŞ'tan farklı galibiyet

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 20. hafta karşılaşmasında , İzmit Belediyespor'u 76-53 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Yücel Çilingir, Seyhan Topaloğlu, Seda Esen

: Büşra Akbaş 4, Kübra Erat 3, Cuic 13, Krivacevic 8, Williams 16, Melis Gülcan 11, Olcay Çakır Turgut 12, Sehernaz Çidal 9, Aylin Darınç

İzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 8, Melek Yusufoğlu 4, 16, Bas 6, Hart 15, Nazlıcan Ölçek, Ferda Yıldız, Emel Sığırcı 4,

1. periyot: 21-11

Devre: 40-25

3. periyot: 59-36

  1. 24.02.2019
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