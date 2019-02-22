Anadolu Efes affetmedi
22 Şubat 2019, Cuma
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affetmedi

Anadolu Efes affetmedi

’nde final-four’u hedefleyen , kritik mücadelede Yunan rakibi ’u mağlup etti. Lacivert-beyazlılar ligdeki 15’inci galibiyetini elde etti.

'nin 23. haftasında iddialı temsilcimiz , ilk 4 sıra adına büyük önem taşıyan maçta David Blatt yönetimindeki 'u 75-65 mağlup etti. 23. maçında 15. galibiyetini alan Anadolu Efes, ilk maçta deplasmanda 88-81 mağlup olduğu rakibi karşısında 10 sayı farkla kazanarak ikili averaj üstünlüğünü de elde etti.

TÜRK GECESİ

Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimiz Beko ile Darüşşafaka Tekfen, bugün karşı karşıya gelecek. İki takım, 23. hafta sınavında 'de kozlarını paylaşacak. beIN Sports 3'ten yayınlanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan Fenerbahçe, oynadığı 22 maçta yalnızca 3 yenilgi alırken, Daçka ise 19 kez salondan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ilk maçta da rakibini 100-79 mağlup etmişti.

  1. 22.2.2019
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