Anadolu Efes affetmedi
THY Avrupa Ligi’nde final-four’u hedefleyen Anadolu Efes, kritik mücadelede Yunan rakibi Olympiakos’u mağlup etti. Lacivert-beyazlılar ligdeki 15’inci galibiyetini elde etti.
THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında iddialı temsilcimiz Anadolu Efes, ilk 4 sıra adına büyük önem taşıyan maçta David Blatt yönetimindeki Olympiakos'u 75-65 mağlup etti. 23. maçında 15. galibiyetini alan Anadolu Efes, ilk maçta deplasmanda 88-81 mağlup olduğu rakibi karşısında 10 sayı farkla kazanarak ikili averaj üstünlüğünü de elde etti.
TÜRK GECESİ
Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Tekfen, bugün karşı karşıya gelecek. İki takım, 23. hafta sınavında Volkswagen'de kozlarını paylaşacak. beIN Sports 3'ten yayınlanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan Fenerbahçe, oynadığı 22 maçta yalnızca 3 yenilgi alırken, Daçka ise 19 kez salondan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ilk maçta da rakibini 100-79 mağlup etmişti.
- 22.2.2019
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
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