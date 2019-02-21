Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5.hafta tamamlandı
21 Şubat 2019, Perşembe
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Avrupa Elemeleri 5.hafta tamamlandı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5.hafta tamamlandı

Basketbolda 2019 FIBA Avrupa Elemeleri 2. turuna, 5. hafta maçlarıyla devam edildi.

Gelecek yıl Çin'de düzenlenecek FIBA 'na katılacak takımların belirlendiği Avrupa Elemeleri 2. turunun 5. haftası, K ve L gruplarında oynanan 6 maçla başladı.

Gruptan çıkmayı önceden garantileyen Türkiye ise yarın saat 19.00'da Slovenya'yı Ankara'da ağırlayacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Bulgaristan-Rusya: 60-104

Finlandiya-Fransa: 76-69

Çekya-Bosna Hersek: 69-64

Estonya-Sırbistan: 71-70

İsrail-Almanya: 81-77

Yunanistan-Gürcistan: 81-69

  1. 22.2.2019 00:14
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