Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5.hafta tamamlandı
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turuna, 5. hafta maçlarıyla devam edildi.
Gelecek yıl Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılacak takımların belirlendiği Avrupa Elemeleri 2. turunun 5. haftası, K ve L gruplarında oynanan 6 maçla başladı.
Gruptan çıkmayı önceden garantileyen Türkiye ise yarın saat 19.00'da Slovenya'yı Ankara'da ağırlayacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Bulgaristan-Rusya: 60-104
Finlandiya-Fransa: 76-69
Çekya-Bosna Hersek: 69-64
Estonya-Sırbistan: 71-70
İsrail-Almanya: 81-77
Yunanistan-Gürcistan: 81-69
- 22.2.2019 00:14
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
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