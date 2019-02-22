Dünya'nın sporu! (21.02.19)

BARIŞ TELLİ'NİN HİKAYESİ UEFA'DA



UEFA, dün Ampute Futbol Milli Takımı'nın yıldızı Barış Telli'nin hikayesini paylaştı. 4 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası bacağını kaybeden Barış'ın yaşadıklarını kaleme alan UEFA, röportajı Barış'ın şu sözleriyle bitirdi: "Futbola aşık oldu. Hayallerimden asla vazgeçmedim, tek bir bacağım olsa bile."



FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ PRAG



FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edene F.Bahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. B Grubu'nu 3. bitirip, son 8'e kalmayı başaran sarı- lacivertliler, yarı final yolunda Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ile eşleşti. İlk maç 5 Mart, rövanş 8 Mart'ta oynanacak.



ANLAMLI ORGANİZASYON YİNE İZMİR'DE



Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak için 5 Mayıs'ta tüm dünyada koşulacak olan Wings For Life World Run, bu yıl da İzmir'de düzenlenecek. Dün İstanbul'da yapılan toplantıya Wings For Life Vakfı CEO'su Anita Gerhardter, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da katıldı.



SAHNE 12 DEV ADAM'IN



Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen A Milli Basketbol Takımı, bugün grupta prestij maçına çıkacak. 12 Dev Adam, Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada Slovenya'yı ağırlayacak. NTV'den yayınlanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Milliler, 25 Şubat'ta da İspanya'ya konuk olacak.



ÇUKUROVA BASKET ÇEYREK FINALDE



Kadınlar FIBA Avrupa Kupası 8'li final turu rövanş maçında Çukurova, Polonya temsilcisi Wisla CANPACK'ı 86-78 yenerek çeyrek finale çıktı. BLMA'ya 57-70 yenilen Galatasaray ise elendi.