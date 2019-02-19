Fenerbahçe grup etabını Fransa'da tamamlayacak
19 Şubat 2019, Salı
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grup etabını 'da tamamlayacak

FIBA Kadınlar B Grubu'ndan çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler, bu etaptaki son maçında 'e konuk olacak.

Kadın Basketbol Takımı, FIBA B Grubu'nun 14. ve son haftasında yarın 'da 'le karşılaşacak.

Fransa'nın Charleville-Mezeres kentindeki Caisse d' Epargne Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Gruptan ilk 4'e girerek çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler, 8 galibiyet, 5 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'nin grubu 2. bitirip çeyrek finalde saha ve seyirci avantajını elde etmesi için Fransa'dan galibiyetle dönmesi de yeterli değil. Sarı-lacivertliler, Fransa'dan istediği skoru alması durumunda 2. sıradaki TTT Riga'nın sahasında Sopron Basket'e yenilmesini bekleyecek.

Fenerbahçe'nin yarın karşılaşacağı Carolo Basket'in ise çeyrek finale kalma şansı yok.

  1. 19.2.2019 11:36
  2. Güncelleme: 19.2.2019 12:35
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