Yalova’da potada şampiyonlar belli oldu
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Yalova’da potada şampiyonlar belli oldu

Yalova’da potada şampiyonlar belli oldu

Yalova U-16 sezon sona erdi. Erkeklerde 6, kızlarda ise 5 takımın mücadele ettiği ligde müsabakalar Yalova Atatürk Spor Salonu ve 90. Yıl Spor Salonunda 11-18 Şubat tarihleri arasında oynandı.

Erkekler finalinde ile arasında oynanan maçı ev sahibi ekip 102-44 kazanarak şampiyonluğa uzandı. Büyük çekişmeye sahne olan kızlar finalinde ise Yalova VİP Gençlikspor ile OGESED kozlarını paylaşırken, ev sahibi takım 68-51 kazandı.

Yalova U-16 erkeklerde ve kızlarda şampiyonluğa ulaşan Yalova Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ile Yalova VİP Gençlikspor'a kupalarını Yalova Valisi Muammer Erol takdim etti.

Yalova Basketbol İl Temsilcisi Hakan Ak," U-14 Liginden sonra U-16 Ligi müsabakalarını da tamamladık. Şampiyon olan Yalova Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ile Yalova VİP Gençlikspor'u tebrik ediyorum. Her iki kulübümüze de bölge maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

  1. 18.2.2019 19:52
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