Yalova’da potada şampiyonlar belli oldu
Yalova U-16 Basketbol Mahalli Liginde sezon sona erdi. Erkeklerde 6, kızlarda ise 5 takımın mücadele ettiği ligde müsabakalar Yalova Atatürk Spor Salonu ve 90. Yıl Spor Salonunda 11-18 Şubat tarihleri arasında oynandı.
Erkekler finalinde Yalova Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ile OGESED arasında oynanan maçı ev sahibi ekip 102-44 kazanarak şampiyonluğa uzandı. Büyük çekişmeye sahne olan kızlar finalinde ise Yalova VİP Gençlikspor ile OGESED kozlarını paylaşırken, ev sahibi takım 68-51 kazandı.
Yalova U-16 Basketbol Mahalli Liginde erkeklerde ve kızlarda şampiyonluğa ulaşan Yalova Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ile Yalova VİP Gençlikspor'a kupalarını Yalova Valisi Muammer Erol takdim etti.
Yalova Basketbol İl Temsilcisi Hakan Ak," U-14 Liginden sonra U-16 Ligi müsabakalarını da tamamladık. Şampiyon olan Yalova Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ile Yalova VİP Gençlikspor'u tebrik ediyorum. Her iki kulübümüze de bölge maçlarında başarılar diliyorum" dedi.
- 18.2.2019 19:52
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Quaresma Fenerbahçe'yi seviyor
Toplam 2
Yorum
Q7 Q7 bu macta da kirmizi karti yer, cok cabuk provoke ve tongaya geliyor cünkü...
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Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! Oyuncuyla anlaşma tamam...
Toplam 1
Yorum
Enda Bu forma bu adama çok ama çok yakışıyor.
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Trabzonspor rol modeldir
Toplam 2
Yorum
Coşkun tektas Bu takımın başına hikmet Karaman yakışır. Defalarca soyledik
Yalova’da potada şampiyonlar belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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