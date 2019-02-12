Galatasaray BLMA'yı konuk edecek
13 Şubat 2019, Çarşamba
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'yı konuk edecek

Galatasaray BLMA'yı konuk edecek

Sarı-kırmızılı takımı, son 8 turu ilk maçında yarın Fransız ekibiyle karşılaşacak.

Takımı, son 8 turu ilk maçında yarın sahasında 'nın ekibiyle karşılaşacak.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı, 21 Şubat Perşembe günü Fransa'da oynanacak.

Eşleşmede iki maç sonunda daha fazla fark elde eden takım adını çeyrek finale yazdıracak.

  1. 12.2.2019 10:01
  2. Güncelleme: 12.2.2019 11:05
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