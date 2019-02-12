Galatasaray BLMA'yı konuk edecek

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 8 turu ilk maçında yarın sahasında Fransa'nın BLMA ekibiyle karşılaşacak.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı, 21 Şubat Perşembe günü Fransa'da oynanacak.

Eşleşmede iki maç sonunda daha fazla fark elde eden takım adını çeyrek finale yazdıracak.