Galatasaray BLMA'yı konuk edecek
Sarı-kırmızılı kadın basketbol takımı, FIBA Avrupa Kupası son 8 turu ilk maçında yarın Fransız ekibiyle karşılaşacak.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 8 turu ilk maçında yarın sahasında Fransa'nın BLMA ekibiyle karşılaşacak.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı, 21 Şubat Perşembe günü Fransa'da oynanacak.
Eşleşmede iki maç sonunda daha fazla fark elde eden takım adını çeyrek finale yazdıracak.
- 12.2.2019 10:01
- Güncelleme: 12.2.2019 11:05
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
Galatasaray BLMA'yı konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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