Fenerbahçe'nin konuğu TTT Riga
Sarı-lacivertli takım, Kadınlar FIBA Avrupa Ligi B Grubu 13. haftasında Letonya'nın TTT Riga ekibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 13. hafta mücadelesinde yarın Letonya temsilcisi TTT Riga'yı konuk edecek.
İstanbul'da Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
B Grubu'ndaki 12 maçta 8 galibiyet ve 4 yenilgi alan Fenerbahçe, ikinci sırada bulunuyor. TTT Riga ise 7 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonunda üçüncü sırada yer alıyor.
- 12.2.2019 09:56
- Güncelleme: 12.2.2019 11:05
-
Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
-
Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
-
Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
Fenerbahçe'nin konuğu TTT Riga haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.