Fenerbahçe'nin konuğu TTT Riga – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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'nin konuğu Riga

Fenerbahçe'nin konuğu TTT Riga

Sarı-lacivertli takım, Kadınlar B 13. haftasında 'nın Riga ekibiyle karşılaşacak.

Takımı, B 'ndaki 13. hafta mücadelesinde yarın temsilcisi Riga'yı konuk edecek.

'da Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

B Grubu'ndaki 12 maçta 8 galibiyet ve 4 yenilgi alan Fenerbahçe, ikinci sırada bulunuyor. TTT Riga ise 7 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonunda üçüncü sırada yer alıyor.

  1. 12.2.2019 09:56
  2. Güncelleme: 12.2.2019 11:05
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