Fenerbahçe'nin konuğu TTT Riga

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 13. hafta mücadelesinde yarın Letonya temsilcisi TTT Riga'yı konuk edecek.

İstanbul'da Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

B Grubu'ndaki 12 maçta 8 galibiyet ve 4 yenilgi alan Fenerbahçe, ikinci sırada bulunuyor. TTT Riga ise 7 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonunda üçüncü sırada yer alıyor.