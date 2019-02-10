Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasına 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 21. haftasına 1 maçla devam edildi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası 3, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 18. haftası 1 mücadeleyle tamamlandı.
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Fenerbahçe Beko-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 107-70
TOFAŞ-Afyon Belediyespor: 95-74
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Gündoğdu Adana Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol: 77-83
İstanbul Üniversitesi-Fenerbahçe: 58-89
Hatay Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor: 86-72
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Bandırma Kırmızı-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 89-77
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 87-56
- 10.2.2019 21:36
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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