Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
10 Şubat 2019, Pazar
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liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Tahincioğlu 'nin 18'inci haftasına 2, Kadınlar 1. Ligi'nin 21. haftasına 1 maçla devam edildi.

Kadınlar 'nin 18. haftası 3, 1. Ligi'nin 18. haftası 1 mücadeleyle tamamlandı.

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

Fenerbahçe Beko-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 107-70

TOFAŞ-Afyon Belediyespor: 95-74

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Gündoğdu Adana Basketbol-Bellona Basketbol: 77-83

Üniversitesi-Fenerbahçe: 58-89

Hatay Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor: 86-72

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Bandırma Kırmızı-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 89-77

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 87-56

  1. 10.2.2019 21:36
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