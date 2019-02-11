Basketbolda iki maç var – Fotomaç – 11 Şubat 2019
11 Şubat 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

iki maç var

Basketbolda iki maç var

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bugün iki karşılaşma daha oynanacak.

Günün ilk maçında Bahçeşehir, evinde 'yı ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma Tivibuspor 2'den yayınlanacak. Günün diğer karşılaşmasında ise ile Banvit kozlarını paylaşacak. Bu önemli müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
  1. 11.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Basketbolda iki maç var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN