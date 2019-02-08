Fenerbahçe Beko'dan 19. galibiyet

Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Panathinaikos, Thomas ve Papapetrou'nın dış atışlardan kaydettiği sayılarla 3. dakikayı 11-5 üstün geçti. Savunmasını sertleştiren ve farkı kapatan Fenerbahçe Beko, Melli ve Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketleriyle ilk çeyreği 24-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iki ekip de kötü hücum ederek başladı. Boyalı alandan sayılar bulan Panathinaikos karşısında Ahmet Düverioğlu ve Guduric'le pota altından sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 31-24. Melli'nin üç sayılık basketiyle 19. dakikada farkı çift hanelere (39-28) taşıyan sarı-lacivertli ekip, Kalinic'in basketleriyle farkı açmaya devam etti ve soyunma odasına 48-29 üstün gitti.

Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren Fenerbahçe Beko, Datome'nin iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 25. dakikada farkı 22 sayıya taşıdı: 58-36. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 63-46 önde girdi.

Son çeyreğe Green'in sayılarıyla başlayan ve 33. dakikada farkı 26 sayıya (72-46) çıkartan Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 85-66 kazandı.

THY Avrupa Ligi'nde 19. galibiyetini elde eden sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla play-off'u en erken garantileyen takım unvanına sahip oldu.



İÇ SAHADA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 13 müsabakada mağlup olmadı.

THY Avrupa Ligi'nde sahasında son yenilgisini 2017-2018 sezonunun 30. haftasında Unicaja Malaga'ya karşı yaşayan sarı-lacivertli ekip, daha sonra Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

MAÇIN ARDINDAN

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 85-66 yenerek liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, müsabakada iyi bir performans gösterdiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, Panathinaikos'a karşı oynamanın kendisi için özel olduğunu aktararak, "Panathinaikos agresif oynamaya çalışan bir takım. Rakibe top kaybı yaptırıp kolay sayılar bulmaya çalışıyor. Bugün oynama şeklimizden çok memnunum. Oyun planımıza uyduk. Oyuncularımızın konsantrasyonu iyiydi. İyi bir maç oynadığımıza inanıyorum. Önemli bir galibiyetti, oyuncularımı tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Tarık Biberovic'in ilk maçının olduğunun hatırlatılması üzerine, Sırp antrenör, şunları kaydetti:

"Genç bir oyuncu. Sezon başından beri bizimle ve sonunda kadroya girdi. Çok yetenekli bir oyuncu. Olması gereken seviye gelmek istiyorsa çok çalışması gerekiyor. Her şey ona bağlı. Biz ona yardımcı olup diğer gençler gibi şans vermeye hazırız."

Bitime 8 hafta kala play-off oynamayı garantilediklerini vurgulayan Obradovic, "Oyuncularımı gösterdikleri performans için tebrik ediyorum. Hedeflerimizden biri sezonu ilk 8 içinde bitirmekti. Daha 8 maç var ve saha avantajı çok önemli." diye konuştu.

PITINO: "DAHA İYİ OLAN TARAF ONLARDI"

Panathinaikos Başantrenörü Rick Pitino, gösterdikleri performanstan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.

Pitino, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Bazı maçlarda kaybetsen de oynama şeklinizden memnun kalabilirsiniz. Ancak bu akşam oynadığımız oyundan dolayı üzüldüm. Biz şut atan bir takım değiliz. Şutlarımız girmedikçe enerjimiz düştü. İlk defa takımın performansından dolayı üzüldüm. Daha iyi olan taraf onlardı. Şut ve pas yüzdeleri çok yüksekti." ifadelerini kullandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Mehdi Difallah (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 2, Guduric 12, Datome 12, Melli 14, Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 7, Kalinic 8, Sloukas 4, Lauvergne 8, Green 12, Tarık Biberovic 2, Sinan Güler

Panathinaikos: Calathes 8, Kilpatrick 19, Papapetrou 5, Thomas 13, Vougioukas 6, Payne 2, Gist 4, Lekavicius 3, Lojeski, Antetokounmpo 6, Mitoglou, Papagiannis

1. Periyot: 24-18

Devre: 48-29

3. Periyot: 63-46