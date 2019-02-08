Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 18'inci hafta 3, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 21. hafta ise oynanan 2 maçla başladı.
İki ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Artvin Belediyespor-Edirnespor: 95-90
Düzce Belediyespor-OGM Ormanspor: 78-69
Semt77 Yalova Belediyespor-Ankara DSİ: 65-74
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
Mersin Üniversitesi-Çankaya Üniversitesi: 48-76
A Koleji-Urla Belediyespor: 65-77
- 8.2.2019 23:18
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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