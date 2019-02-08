Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
08 Şubat 2019, Cuma
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liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

1. Ligi'nde 18'inci hafta 3, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 21. hafta ise oynanan 2 maçla başladı.

İki ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Belediyespor-Edirnespor: 95-90

Belediyespor-OGM Ormanspor: 78-69

Semt77 Belediyespor-Ankara DSİ: 65-74

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Üniversitesi-Çankaya Üniversitesi: 48-76

A Koleji-Urla Belediyespor: 65-77

  1. 8.2.2019 23:18
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