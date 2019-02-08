Darüşşafaka Milan'a diş geçiremedi
08 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Milan'a diş geçiremedi

Darüşşafaka Milan'a diş geçiremedi

Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 22. haftasında, İtalya temsilcisi AX 'a deplasmanda 90-78 yenildi.

Milano kentindeki Mediolanum Forum'da oynanan maçın ilk çeyreğini 19-17 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 40-36 üstün gitti.

İkinci yarıya iyi savunma yaparak başlayan Tekfen, farkı kapatarak üçüncü çeyreği 61- 60 önde kapadı. Son periyotta oyunu kontrolü altına alan AX , Darüşşafaka Tekfen'i 90-78 mağlup etti.

Darüşşafaka Tekfen'de 21 sayı kaydeden Toney Douglas, maçın en skorer oyuncusu oldu.

Darüşşafaka Tekfen, 19. mağlubiyetini alarak, ligde son sırada yer almaya devam etti. AX Armani Exchange Olimpia Milan ise 11. galibiyete ulaşarak, 9. sırada yer buldu.

  1. 9.2.2019 02:04
  2. Güncelleme: 9.2.2019 02:04
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Darüşşafaka Milan'a diş geçiremedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN