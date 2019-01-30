Çukurova Basketbol Kadınlar Euro Cup'ta çeyrek finalde
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu’nun rövanş maçında Beşiktaş’ı konuk eden Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol, rakibini 83-80 mağlup ederek turnuvada çeyrek finale yükseldi.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Anton Makhlin (xx), Sergii Tyslenko (xx), Nemanja Ninkovic(xx)
ÇUKUROVA BASKETBOL: Kelsey Bone (xx ) 5, Kim Mestdagh (xx) 5, Göksen Fitik (x), Pelin Bilgiç (xx) 6, Sevgi Uzun (xx) 9, Chelsea Gray (xxx) 14, Meltem Avcı (x) 2, Alina Lagupova (xxx) 22, Liudmyla Naumenko (xxx) 14, Astou Ndor (xx) 6
BEŞİKTAŞ JK: Olivia Epoupa (xxx) 13, Kelsey Mitchell (xxx) 23, Esra Atacan (xx) 12, Bahar Çağlar (x) 9, Kübra Siyahdemir (x) 3, Evelyn Aktahor (xxx) 14, Viktoria Mircheva (xx) 6
1'İNCİ PERİYOT: 30-20
İLK YARI: 42-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-57
- 30.1.2019 22:39
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Çukurova Basketbol Kadınlar Euro Cup'ta çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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