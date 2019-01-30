Çukurova Basketbol Kadınlar Euro Cup'ta çeyrek finalde
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Kadınlar Euro Cup'ta çeyrek finalde

Çukurova Basketbol Kadınlar Euro Cup'ta çeyrek finalde

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu’nun rövanş maçında ’ı konuk eden Mersin temsilcisi , rakibini 83-80 mağlup ederek turnuvada çeyrek finale yükseldi.

SALON:
HAKEMLER: Anton Makhlin (xx), Sergii Tyslenko (xx), Nemanja Ninkovic(xx)
: (xx ) 5, Kim Mestdagh (xx) 5, Göksen Fitik (x), Pelin Bilgiç (xx) 6, Sevgi Uzun (xx) 9, Chelsea Gray (xxx) 14, Meltem Avcı (x) 2, Alina Lagupova (xxx) 22, Liudmyla Naumenko (xxx) 14, Astou Ndor (xx) 6
JK: Olivia Epoupa (xxx) 13, Kelsey Mitchell (xxx) 23, Esra Atacan (xx) 12, Bahar Çağlar (x) 9, Kübra Siyahdemir (x) 3, Evelyn Aktahor (xxx) 14, Viktoria Mircheva (xx) 6
1'İNCİ PERİYOT: 30-20
İLK YARI: 42-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-57

  1. 30.1.2019 22:39
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