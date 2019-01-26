Hatay BB Canik Belediye'yi farklı devirdi
26 Ocak 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Hatay BB 'yi farklı devirdi

Hatay BB Canik Belediye'yi farklı devirdi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta maçında , sahasında Samsun 'yi 104-69 mağlup etti.

oyuncusu Gülşah Duman mücadelenin ilk çeyreğinin sonlarında sakatlanarak oyun alanını terk etti.

Salon: Antakya
Hakemler: Aydın Karaçam xx, Seyhan Topaloğlu xx, Nazlı Çisil Güngör xx
: Ayşegül Günay xxx 15, Yeliz Doğan xx 3, İlsu Darıcıoğlu xxx, xxx 14, Snytsina xxx 18, Williams xxx 9, Hülya Çoklar xx 4, Gizem Havare xx 4, Gizem Başaran xxx 13, xxx 14, Gajic xxx 10
Samsun Canik Belediye: İrem Yılmaz x, Betül Kutlu xx 8, Gülşah Duman x, Dilara Tongar xxx 14, Deniz Çolakoğlu xxx 16, Candide Öztürk x 2, Antrice Holmes xx 8, James xxx 21, x, Gökçe Atasayar x
1. Periyot: 34-19 (Hatay lehine)
Devre: 54-33 (Hatay lehine)
3. Periyot: 85-51 (Hatay lehine)

  1. 26.1.2019 18:56
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hatay BB Canik Belediye'yi farklı devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN