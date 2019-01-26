Hatay BB Canik Belediye'yi farklı devirdi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Samsun Canik Belediye'yi 104-69 mağlup etti.
Canik Belediye oyuncusu Gülşah Duman mücadelenin ilk çeyreğinin sonlarında sakatlanarak oyun alanını terk etti.
Salon: Antakya
Hakemler: Aydın Karaçam xx, Seyhan Topaloğlu xx, Nazlı Çisil Güngör xx
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay xxx 15, Yeliz Doğan xx 3, İlsu Darıcıoğlu xxx, Cansu Köksal xxx 14, Snytsina xxx 18, Williams xxx 9, Hülya Çoklar xx 4, Gizem Havare xx 4, Gizem Başaran xxx 13, Merve Aydın xxx 14, Gajic xxx 10
Samsun Canik Belediye: İrem Yılmaz x, Betül Kutlu xx 8, Gülşah Duman x, Dilara Tongar xxx 14, Deniz Çolakoğlu xxx 16, Candide Öztürk x 2, Antrice Holmes xx 8, James xxx 21, Neslihan Demir x, Gökçe Atasayar x
1. Periyot: 34-19 (Hatay lehine)
Devre: 54-33 (Hatay lehine)
3. Periyot: 85-51 (Hatay lehine)
- 26.1.2019 18:56
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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