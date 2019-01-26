Karşıyaka TOFAŞ'a diş geçiremedi

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadele Mejia ve Birkan'ın karşılıklı dış satı isabetleriyle başladı. Mejia ile pota altı etkinliğini sürdüren TOFAŞ, ilk 4 dakikayı 12-5 önde geçti. Ancak Marei'nin ağırlığını koymasıyla oyunda ritmini bulan Pınar Karşıyaka, 10-0'lık seri yakalarken skoru da 12-15'e çekti. TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, savunma direncinden ötürü Yiğit Arslan'ı oyuna alırken, ev sahibi farkı azaltsa da ilk çeyreği konuk ekip 22-24 önde tamamladı.



İkinci çeyreğin hemen başında o ana dek sayısı bulunmayan Weems, üst üste üç kez üçlük kaydederken TOFAŞ da bir anda skor 31-26'ya getirdi. Ancak savunmada toparlanan İzmir ekibi, hücumda da hızlı hücumlarla sayılar bulurken, 19'uncu dakika içerisinde Evans'ın orta mesafe isabetiyle Pınar Karşıyaka skoru 36-37 yaptı. Buna karşın TOFAŞ, son anlarda Mejia'nın serbest atış isabetleriyle devreye 41-39 önde girdi.



Üçüncü çeyreğe Kadji'nin üst üste bulduğu 7 sayıyla başlayan TOFAŞ, 10-0'lık seri yakaladı ve skoru 46-39'a getirdi. Ancak Marei ve İlkan'ın serbest atışlarında hata yapmaması ve pota altını etkin kullanmasıyla Pınar Karşıyaka ayakta kaldı ve 29'uncu dakikada Henry'nin üç sayılık basketiyle birlikte uzun bir aradan sonra öne geçti: 57-59. Konuk ekip final çeyreğine de İlkan'ın basketiyle 57-61'lik üstünlükle başladı.



Oyundaki hakimiyetini kader periyodunun başında da sürdüren Pınar Karşıyaka, üç sayı çizgisi gerisinden de yüksek isabetler ile oynayınca 12-0'lık seri yakaladı ve 32'nci dakikada sonunda skoru 57-65 yaptı. 34'üncü dakika içerisinde farkı çift hanelere taşıyan konuk ekip karşısında TOFAŞ, Weems ve Yiğit'in üst üste üçlüklerinin yanı sıra Mejia ve Kadji ile de serbest atış çizgisinde hata yapmadı ve farkı 3'e indirdi: (70-73). Normal sürede bitime 40 saniye kala Marei pota altı isabetiyle İzmir ekibini 75-81 önde tutarken, Mejia'nın dış sayı isabetiyle son 30 saniyeye 79-81'lik skorla girildi. Pınar Karşıyaka top kaybı yaparken, akabinde Mejia iki serbest atışı da skora çevirdi ve son 18 saniyede skor 81-81'e eşitlendi ve maç da bu skorla uzatmaya gitti.



Uzatmalara iyi başlayan TOFAŞ, Weems'in basketi sonrası uzun bir aradan sonra öne geçti: 84-83. Elegar'ın basket faulünden gelen sayıları ve Garrett'ın rüzgarı iyice lehine çeviren TOFAŞ skoru 90-83'e getirirken taraftar desteğini de arkasına aldı. Son anlardaki top kayıplarının ardından konuk ekip farkı eritmeye başlarken son saniyede Elegar'ın blok yapmasının ardından TOFAŞ maçı 93-91'lik skorla kazandı. Böylelikle Bursa temsilcisi ligdeki 10'uncu galibiyetini alırken, Pınar Karşıyaka ise 9'uncu kez mağlup oldu.

MAÇIN ARDINDAN

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, sahasında Pınar Karşıyaka'yı uzatmalarda 93-91 yendi. Karşılaşma sonrasında her iki cepheden başantrenör ve oyuncular zorlu randevuyu değerlendirdi.

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, kazandıkları için sevindiklerini belirtirken, "Ancak maçın sonunu biraz da şansa kazandık bugün. Pınar Karşıyaka açıkçası uzatmaya gitmeden önceki bölümde oyunun sonunu bizden çok daha iyi oynadı. Oyuncularımız mücadeleyi bırakmadılar, onlar da hata yaptı fakat Pınar Karşıyaka kazanacağı maçı kaybetti. Uzatmayı bile rahat bitirebilecekken, anlamsız top kayıpları yapıp 7 sayı öndeyken maçı son topa bıraktık, tartışmalı pozisyon ile maç bitti. Çukurun dibinden çıktık maçı uzatmaya götürmek için. Sezonun ilk maçında Pınar Karşıyaka'yı çok farklı yenmiştik, o gün söylemiştim iki takım arasında fark olmadığını, bugün bunu herkes görmüştür" dedi. Ene takım olarak bazı şeyleri düzeltmeleri gerektiğini kaydederek, maç sonunu akıllı oynamaları gerektiğini söyledi.

SAMMY MEJIA: "KONSANTRASYONUMUZU KAYBETTİĞİMİZ ANLAR OLUYOR"

TOFAŞ'ın deneyimli oyuncusu Sammy Mejia ise "Bizim için önemli bir maçtı. Bu tür maçların önemini tabii ki biliyoruz ama olması gerekenden daha zorlu hale getiriyoruz çünkü zaman zaman konsantrasyonumuzu kaybettiğimiz anlar oluyor. Savunma ribaundlarını çok fazla verdik. Çabuk sakinleşebiliyoruz, rehavete kapılıyoruz. Takım kaptanı olarak buna izin vermemem gerekiyor, sorumluluk almamız gerekiyor. Sorumluluk alarak benim de takımı toplamam gerekiyor. Önümüzde Türkiye Kupası var, Türkiye Kupası'na çok iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz" diye konuştu.

ÖZHAN ÇIVGIN: "KAZANMAMIZ GEREKİYORDU, BECEREMEDİK"

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Özhan Çıvgın, TOFAŞ'ı aldığı galibiyetten dolayı kutladı. Maçın normal süresinde istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarına işaret eden Çıvgın, "İyi bir basketbol oynadık. Son bir dakika kala rakibin hücumunda ribauntu alamadık ve sonrasında şutu yedik. Bu pozisyondan sonra da top çıkarırken hata yaptık. Uzatma bölümüne gelmeden maçı kazanmamız gerekiyordu. Beceremedik" ifadelerini kullandı.

BİRKAN BATUK: "YAPILMAYACAK HATALAR YAPTIK"

Pınar Karşıyaka'dan Birkan Batuk ise "Bugün aslında istediklerimizi sahaya koyduk. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ancak son 45 saniyede yapılmayacak hatalar yaptık, basketbolun içerisinde olan şeyler tabii ki ama telafisi olmayınca maçı kaybettik. Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Almanya'da önemli bir maçımız var, yarından itibaren bu maça konsantre olacağız" açıklamasını yaptı.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Erşan Kartal, Özge Şentürk

TOFAŞ: Kenneth Kadji 19, Kyle Weems 17, Sammy Mejia 20, Diante Garrett 15, Frank Elegar 7, Barış Ermiş 2, Muhsin Yaşar 5, Yiğit Arslan 7, Berkan Durmaz 1, Muhaymin Mustafa

PINAR KARŞIYAKA: Birkan Batuk 13, İlkan Karaman 5, Assem Ahmed Mohamed Marei 25, Seketoure Michael Henry 7, Erving Walker 12, Berk Uğurlu 12, Chris Evans 9, Akif Egemen Güven 8, Berke Aygündüz, Erdi Gülaslan

1'İNCİ PERİYOT: 22-24

İLK YARI: 41-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-61

NORMAL SÜRE: 81-81

5 FAUL: 40.10 Kenneth Kadji (TOFAŞ), 36.19 Seketoure Michael Henry, 39.27 Assem Ahmed Mohamed Marei, 39.40 İlkan Karaman (Pınar Karşıyaka)