MAÇIN ARDINDAN

Beşiktaş Sompo Japon Başantrenörü Dusko Ivanovic, Promitheas galibiyeti sonrası, "İlk yarı oyunu rakibe verdik ama ikici yarı oynayan taraf biz olduk" açıklamasını yaptı.



Beşiktaş Sompo Japon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde evinde konuk ettiği Promitheas Patras'ı 96-74'lük skorla mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın başantrenörü Dusko Ivanovic, maç sonu katıldığı basın toplantısında, "Maça iyi başlayamadık. Ritimi bir türlü yakalayamadık ama ikinci yarı çok top kazanarak maçı lehimize çevirmeyi başardık. Topa yaptığımız baskıyı ilk yarı yapamadık ve ilk yarı oyunu onlara verdik. Ama ikinci yarı kontrol bizdeydi" dedi.



Beşiktaşlı oyuncu Pressey ise, "İyi savunma yaptık. Hocamız her maçta bize sıkı savunma yapmamızı istiyor. Biz de bugün bunu doğru yaptık ve kazandık" dedi.

GIATRAS: "MAĞLUBİYETİ HAK ETTİK"

Promitheas Patras Başantrenörü Makis Giatras, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası, "İlk yarı çok iyiydik ama ikinci yarı Beşiktaş bizden daha iyiydi. Mağlubiyeti hak ettik" dedi.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul deplasmanında Beşiktaş Sompo Japon'a 96-74 mağlup olan Promitheas Patras'ta başantrenör Makis Giatras maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyeti hak ettiklerini belirten Makis, "Beşiktaş liginde güçlü ve kaliteli bir takım. Maç takvimimiz çok zor. 11. maçımıza çıktık. İlk yarı biz oyunda daha iyiydik. Beşiktaş ikinci yarıda bizden daha iyi savunma yaptı ve oyuna ağırlık verdi. Mağlubiyeti hak ettik. Kendilerini tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte kendi ligimize ağrılık vermemiz gerekiyor. Eksik ve yorgun oyuncularımız vardı. Bunların eksikliğini hissettik" dedi.

Patraslı oyuncu Kaselakis ise, "Zor bir gruptayız. Her maçımıza yüzde 100'müzü vermeliyiz. Kalan maçlarımızı kazanmalıyız" açıklamasını yaptı.

Salon: Akatlar

Hakemler: Antonio Conde xx, Sergiy Zashchuk xx, Oskars Lucis xx

Beşiktaş SJ: Pressey xxx 17, Erkan Veyseloğlu xx 7, Samet xx 9, Robin Benzing xxx 12, Dusan x, Burak xx 7, Kyle Gibson xx 10, Can Maxim xx 3, Kenan xx 4, İvan Buva xxx 14, Rich xxx 13

Başantrenör: Dusko İvanovic

Promitheas Patras: Lypovyy xx 6,Sandramanis x 3 Tsairelis xx 9, Geromichalos xx 6, Kaselakis xx 10, Saloustros x 3, Katsivelis xx 10, Tony Meier xx 6, Brown xx 5, Ellis x 5, Parks xx 11

Başantrenör: Makis Giatras

1. Periyot: 16-21 (Promitheas lehine)

Devre: 38-42 (Promitheas lehine)

3. Periyot: 67-57 (Beşiktaş lehine)

