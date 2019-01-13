Galatasaray’a Antep darbesi – Fotomaç – 13 Ocak 2019
13 Ocak 2019, Pazar
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’a darbesi

Galatasaray’a Antep darbesi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında , sahasında 'ı 71-67 mağlup etti. Büyük çekişmeye sahne olan maçta 22 sayıyla oynayan Marko Tomas, takımının ligdeki üst üste 3, toplamda ise 8. galibiyetine büyük katkı sağladı. Son 3 maçının ikisini kaybeden Galatasaray ise 6. yenilgisini tattı. Diğer sonuçlar: Tofaş-Beşiktaş: 89-79, T. Telekom-Banvit: 66-87.
  1. 13.1.2019
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