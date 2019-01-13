Galatasaray’a Antep darbesi
- 13.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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