Darüşşafaka Tekfen Karadağ deplasmanında
Yeşil-siyahlı takım, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın Buducnost VOLI'ye konuk olacak.
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın deplasmanda Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI ile karşı karşıya gelecek.
Podgorica kentinde Moraca Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. Müsabaka beIN Sports HD 3 ve BeIN Sports Haber'den yayımlanacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda iyi bir performans sergileyemeyen Darüşşafaka Tekfen, 2 galibiyet, 15 mağlubiyetle 16 takım arasında son sırada yer alıyor. Buducnost VOLI ise 3 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 15. sırada bulunuyor.
İki takım arasında normal sezonun ilk yarısındaki maçı Darüşşafaka Tekfen 71-63 kazanmıştı.
- 10.1.2019 10:01
- Güncelleme: 10.1.2019 10:25
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Love’un menajeri tehdit etti
Toplam 1
Yorum
cascan Neye göre transfer yapılıp ücret belirleniyor.Aşırı ücretler şimdi sorun oldu.Ve yapılacak transferlerinde önünü keser.Önce güvenilir olmalı
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Skrtel ve Şener’e yeni sözleşme
Toplam 1
Yorum
hakan ikiside çok önemli oyucular hele bu durumda elde tutmak lazım şenerin gitmesine izin vermeyin o çok iyi bir futbolcu bjk takas vs şaka gibi.
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Vagner Love'ın avukatından Beşiktaş'a FIFA tehdidi
Toplam 6
Yorum
sek gelir45 milyon euro gider 4.5 milyon euro bu futbolcuların parası neden ödenmiyor fiko
Darüşşafaka Tekfen Karadağ deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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