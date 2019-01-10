Darüşşafaka Tekfen Karadağ deplasmanında
10 Ocak 2019, Perşembe
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deplasmanında

Darüşşafaka Tekfen Karadağ deplasmanında

Yeşil-siyahlı takım, 'nin 18. haftasında yarın 'ye konuk olacak.

Erkek Basketbol Takımı, 'nin 18. haftasında yarın deplasmanda temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

Podgorica kentinde Moraca Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. Müsabaka beIN HD 3 ve BeIN Sports Haber'den yayımlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda iyi bir performans sergileyemeyen Darüşşafaka Tekfen, 2 galibiyet, 15 mağlubiyetle 16 takım arasında son sırada yer alıyor. Buducnost VOLI ise 3 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 15. sırada bulunuyor.

İki takım arasında normal sezonun ilk yarısındaki maçı Darüşşafaka Tekfen 71-63 kazanmıştı.

  1. 10.1.2019 10:01
  2. Güncelleme: 10.1.2019 10:25
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