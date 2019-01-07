THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta heyecanı
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 17. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın ve 9 Ocak Çarşamba günü 8 karşılaşma yapılacak.
Avrupa Ligi'nde 15 galibiyete sahip lider Fenerbahçe Beko, Mytishchi Arena'da yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Rusya temsilcisi Khimki'ye konuk olacak.
Şu ana kadar çıktığı 16 maçta 10 galibiyet alan Anadolu Efes, yarın deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris ile mücadele edecek. Zalgirio Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 21.30'da oynanacak.
Ligde 2 galibiyetle son sırada bulunan Darüşşafaka Tekfen, 9 Ocak Çarşamba günü evinde Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile karşılaşacak. Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele, saat 20.15'te başlayacak.
PROGRAM
THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
YARIN:
20.00 Khimki (Rusya) - Fenerbahçe Beko
21.30 Zalgiris (Litvanya) - Anadolu Efes
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya)
23.30 Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Real Madrid (İspanya)
9 OCAK ÇARŞAMBA:
20.15 Darüşşafaka Tekfen - CSKA Moskova (Rusya)
22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Bayern Münih (Almanya)
22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Buducnost VOLI (Karadağ)
22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Barcelona Lassa (İspanya)
- 7.1.2019 10:58
- Güncelleme: 7.1.2019 11:00
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"Savaşmak için geldim"
Toplam 2
Yorum
eray tolgay avruparda bir takıma verilsin ya da takas edilsin yoksa takımdan ayrılmasın tklifler yetersiz çünkü
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"Savaşmak için geldim"
Toplam 2
Yorum
eray sağ bek 10 numara şart alınabilirse forvete jahoviçte gelsin bol alternetif iyi olur orta alana orkan çınar ve dorukhan var tolgay verilmesi
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Türk futbolunun kurtuluş günü
Toplam 1
Yorum
Türk futbolunun kurtuluş günü. bu hale kim getirdi. önce batır sonra kurtarabilecek misin bakalım
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