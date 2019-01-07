THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta heyecanı
07 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'nde 17. hafta heyecanı

THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta heyecanı

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu 'nde heyecan, 17. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri , ve 'nun yer aldığı 'nin 17. haftasında yarın ve 9 Ocak Çarşamba günü 8 karşılaşma yapılacak.

Avrupa Ligi'nde 15 galibiyete sahip lider Fenerbahçe Beko, Mytishchi Arena'da yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada temsilcisi Khimki'ye konuk olacak.

Şu ana kadar çıktığı 16 maçta 10 galibiyet alan Anadolu Efes, yarın deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris ile mücadele edecek. Zalgirio Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 21.30'da oynanacak.

Ligde 2 galibiyetle son sırada bulunan Darüşşafaka Tekfen, 9 Ocak Çarşamba günü evinde Rusya temsilcisi CSKA ile karşılaşacak. Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele, saat 20.15'te başlayacak.

PROGRAM
THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

YARIN:
20.00 Khimki (Rusya) - Fenerbahçe Beko

21.30 Zalgiris (Litvanya) - Anadolu Efes

22.00 Olympiakos () - Baskonia ()

23.30 Herbalife Gran Canaria (İspanya) - (İspanya)

9 OCAK ÇARŞAMBA:
20.15 Darüşşafaka Tekfen - CSKA Moskova (Rusya)

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - (Almanya)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Buducnost VOLI (Karadağ)

22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Lassa (İspanya)

  1. 7.1.2019 10:58
  2. Güncelleme: 7.1.2019 11:00
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN