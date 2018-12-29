THY Euroleague'de 15. haftanın MVP'si Johnny O'Bryant
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Euroleague'de 15. haftanın 'si Johnny O'Bryant

THY Euroleague'de 15. haftanın MVP'si Johnny O'Bryant

Euroleague'de 15. haftanın en değerli oyuncusu () Maccabi FOX Tel Aviv'in ABD'li basketbolcusu Johnny O'Bryant seçildi.

Euroleague'de 15. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Maccabi FOX Tel Aviv'in evinde EA7 Olimpia Milano'yu 94-92 mağlup ettiği maçta İsrail ekibinde gösterdiği performansla takımına galibiyeti getiren başarılı basketbolcu Johnny O'Bryant haftanın 'si oldu. O'Bryant 32 sayı, 5 ribaund, 3 asist, 3 top çalma ve 1 blok ile ile mücadeleyi tamamladı.
25 yaşındaki oyuncu bu performans ile 44 verimlilik puanı aldı.
  1. 29.12.2018 16:12
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THY, MVP
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