THY Euroleague'de 15. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Maccabi FOX Tel Aviv'in ABD'li basketbolcusu Johnny O'Bryant seçildi.
25 yaşındaki oyuncu bu performans ile 44 verimlilik puanı aldı.
- 29.12.2018 16:12
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
THY Euroleague'de 15. haftanın MVP'si Johnny O'Bryant haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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