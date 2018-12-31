Karesispor ligde ilk mağlubiyetini aldı
31 Aralık 2018, Pazartesi
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ligde ilk mağlubiyetini aldı

Karesispor ligde ilk mağlubiyetini aldı

TBL'de oynadığı 11 müsabakada 11 galibiyet alan ilk mağlubiyetini Konya deplasmanında Selçuklu 'den aldı.

Türkiye Ligi'nin lideri , 12. haftanın kapanış mücadelesinde konuk olduğu Selçuklu Basketbol'a 104-96 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. Selçuklu Basketbol ise arka arkaya 2. galibiyetini, toplam ise 7. galibiyetini elde etmiş oldu. Konya deplasmanında ilk mağlubiyetini alan Karesispor'da müsabakanın 3. çeyreğinde hakemler çeyreğin bitimine 03:53 dakika kala Karesispor'da , ve Mehmet Yılmaz'ı diskalifiye etti. Bu zor deplasmandan mağlubiyet ile dönen Karesispor'da ise Carlos Medlock 18 sayı, 9 asist, 6 ribaund, 17 sayı,12 ribaund, Hazer Avcı 17 sayı ve Thomas Gipson 13 sayıyla öne çıkarken, Selçuklu Basketbol'da Marcus Hall 26 sayı, 7 asist, Mert Celep 24 sayı, 8 ribaund, Calvin Godfrey 22 sayı, 9 ribaund ve Sertay Gürsu 21 sayı, 7 ribaundla tamamladı.

  1. 31.12.2018 15:19
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