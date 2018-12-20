EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu
20 Aralık 2018, Perşembe
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EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu

EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu

'un Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov, THY Avrupa Ligi'nde 13. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Yunanistan ekibinin deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 69-60 yendiği maçta 36 verimlilik puanıyla oynayan Milutinov, normal sezonun 13. haftasında MVP unvanına layık görüldü.

Karşılaşmada 27 dakika süre alan 23 yaşındaki Milutinov, 18 sayı 14 ribaunt, 2 blok, 1 asist, 1 top çalmayla mücadele etti. Bu sezon ikinci kez MVP seçilen genç pivot, iki sayılık atışlarda 8'de 5, serbest atışlarda 9'da 8 isabetle oynadı.

  1. 20.12.2018 21:26
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