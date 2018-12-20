Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Yunanistan ekibinin deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 69-60 yendiği maçta 36 verimlilik puanıyla oynayan Milutinov, normal sezonun 13. haftasında MVP unvanına layık görüldü.

Karşılaşmada 27 dakika süre alan 23 yaşındaki Milutinov, 18 sayı 14 ribaunt, 2 blok, 1 asist, 1 top çalmayla mücadele etti. Bu sezon ikinci kez MVP seçilen genç pivot, iki sayılık atışlarda 8'de 5, serbest atışlarda 9'da 8 isabetle oynadı.