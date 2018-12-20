EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu
Olympiakos'un Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov, THY Avrupa Ligi'nde 13. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Yunanistan ekibinin deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 69-60 yendiği maçta 36 verimlilik puanıyla oynayan Milutinov, normal sezonun 13. haftasında MVP unvanına layık görüldü.
Karşılaşmada 27 dakika süre alan 23 yaşındaki Milutinov, 18 sayı 14 ribaunt, 2 blok, 1 asist, 1 top çalmayla mücadele etti. Bu sezon ikinci kez MVP seçilen genç pivot, iki sayılık atışlarda 8'de 5, serbest atışlarda 9'da 8 isabetle oynadı.
- 20.12.2018 21:26
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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